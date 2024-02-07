​Назван тренер, который может заменить Ходжсона в «Кристал Пэлас»

В последние недели в Англии активно обсуждается возможная отставка Роя Ходжсона с должности главного тренера «Кристал Пэлас». Давление на опытного специалиста усилилось после последнего матча, в котором «орлы» крупно – со счётом 1:4 – проиграли «Брайтону».

Как сообщает The Guardian, главным кандидатом на замену Ходжсона является Стив Купер. Этот 44-летний специалист в середине декабря был уволен из «Ноттингем Форест» после двух с лишним лет работы.

На текущий момент «Кристал Пэлас» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 12 февраля – против «Челси».