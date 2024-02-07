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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» не смог провернуть громкий обмен игроками с «Интером» слухи

07 Февраля 2024 • 21:34 Комментировать (1)

Слухи давно связывают полузащитника «Интера» Николо Бареллу с клубами Английской премьер-лиги. Как сообщает на своих страницах Tuttomercatoweb, некоторое время назад «Челси» пытался провернуть обмен Бареллы на Ромелу Лукаку. Тем не менее, сделка не состоялась. Итальянский футболист в обозримом будущем вряд ли переедет на «Стэмфорд Бридж», поскольку клуб не выступает в Лиге чемпионов.

Добавим, что Ромелу Лукаку в настоящий момент выступает за «Рому» на правах аренды. При этом в прошлом сезоне бельгийский форвард на временной основе выступал как раз за «Интер».

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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
07 Февраля 2024 в 21:57
Большего бреда невозможно придумать. Только если Челси отвалит сверху 100 млн.
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