Слухи давно связывают полузащитника «Интера» Николо Бареллу с клубами Английской премьер-лиги. Как сообщает на своих страницах Tuttomercatoweb, некоторое время назад «Челси» пытался провернуть обмен Бареллы на Ромелу Лукаку. Тем не менее, сделка не состоялась. Итальянский футболист в обозримом будущем вряд ли переедет на «Стэмфорд Бридж», поскольку клуб не выступает в Лиге чемпионов.

Добавим, что Ромелу Лукаку в настоящий момент выступает за «Рому» на правах аренды. При этом в прошлом сезоне бельгийский форвард на временной основе выступал как раз за «Интер».