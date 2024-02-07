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​«Барселона» нашла усиление в АПЛ

07 Февраля 2024 • 18:55 Комментировать

«Барселона» изучает трансферный рынок, подыскивая игроков, которые могли бы усилить состав команды. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Феррана Корреаса, на радаре каталонского клуба находится Каору Митома из «Брайтона».

Отмечается, что в рамках сделки по 26-летнему японцу «Барселона» может использовать Ансу Фати. В настоящий момент этот футболист, воспитанник каталонского гранда, выступает за «Брайтон» на правах аренды.

26-летний Каору Митома в сезоне 2023/2024 провёл 24 матча. В них японец записал на свой счёт три гола и шесть голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 50 миллионов евро.

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Барселона Брайтон Ансу Фати Каору Митома трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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