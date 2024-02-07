​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал»

Нападающий Эрлинг Холанн заинтересован в том, чтобы в какой-то момент примерить на себе футболку «Реала». Тем не менее, прямо сейчас норвежец о переезде в Мадрид не думает. Окружение Холанна сомневается в том, что «Реал» сможет одновременно подписать норвежца и Килиана Мбаппе, учитывая дороговизну сделок, пишет AS.

«Манчестер Сити» вышел на агентов Холанна с вопросом о возможном продлении контракта. Впрочем, в ближайшее время Рафаэла Пимента не будет встречаться с директором «горожан» Чики Бегиристайом. Сторона игрока предпочитает подождать и посмотреть, как решится ситуация с Мбаппе. Если француз летом перейдёт в «Реал», шансы Холанна на продление контракта в Манчестере вырастут. В таком случае «Сити» повысит оклад бомбардира.

На сегодняшний день Холанн считает, что ему рано покидать «Манчестер Сити». Он является звездой, а команда побеждает. В то же время отмечается, что если Хосеп Гвардиола вдруг уйдёт из клуба, шансы на трансфер Холанна в другой клуб вырастут.

Холанн решил, где будет играть