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​«Челси» может купить игрока из лиги Саудовской Аравии за 40 млн евро слухи

07 Февраля 2024 • 18:23 Комментировать

Талантливый полузащитник Габри Вейга прошлым летом удивил многих, решив перебраться в «Аль-Ахли». После одного сезона в Саудовской Аравии футболист может вернуться в Европу. Как сообщает TodoFichajes, в борьбу за Вейгу включился «Челси». Лондонский клуб готовит предложение в 40 миллионов евро. Этой суммы должно быть достаточно, чтобы убедить «Аль-Ахли» продать испанца.

Источник отмечает, что Габри Вейга интересен не только «Челси». Футболист находится на радарах таких клубов, как «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

В 18 матчах сезона 2023/2024 Вейга забил четыре гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Барселона Манчестер Юнайтед Аль-Ахли Джидда Габри Вейга трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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