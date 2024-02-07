Талантливый полузащитник Габри Вейга прошлым летом удивил многих, решив перебраться в «Аль-Ахли». После одного сезона в Саудовской Аравии футболист может вернуться в Европу. Как сообщает TodoFichajes, в борьбу за Вейгу включился «Челси». Лондонский клуб готовит предложение в 40 миллионов евро. Этой суммы должно быть достаточно, чтобы убедить «Аль-Ахли» продать испанца.

Источник отмечает, что Габри Вейга интересен не только «Челси». Футболист находится на радарах таких клубов, как «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

В 18 матчах сезона 2023/2024 Вейга забил четыре гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.