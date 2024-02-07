​«Галатасарай» вернётся за хавбеком «Манчестер Юнайтед»

«Галатасарай» предпринимал попытки подписать полузащитника Кристиана Эриксена из «Манчестер Юнайтед». Впрочем, топ-клуб турецкой Суперлиги отказался от варианта с зимним трансфером датчанина. При этом «Галатасарай» планирует активизировать интерес к Эриксену летом. Об этом рассказывает ESPN, ссылаясь на собственный источник.

Зимнее трансферное окно в Турции закрывается 9 февраля. У «Галатасарая» было мало уверенности в закрытии сделки до наступления крайнего срока регистрации, поэтому «львы» отложили вопрос с Эриксеном до лета.

В середине февраля Кристиану Эриксену исполнится 32 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 13 миллионов евро.