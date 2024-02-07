​АПЛ изучит потенциальный трансфер Савио в «Манчестер Сити» - известна причина

Атакующий полузащитник Савио показывает качественный футбол в «Жироне», где он выступает в аренде – права на игрока принадлежат «Труа». Интерес к Савио проявляет «Манчестер Сити», и трансфер может состояться летом. Как сообщает The Telegraph, потенциальную сделку внимательно изучит Английская премьер-лига.

Дело в том, что «Манчестер Сити», «Жирона» и «Труа» принадлежат холдингу City Football Group. Если Савио действительно будет переходить в «Манчестер Сити», то АПЛ изучит сделку на предмет справедливой рыночной стоимости.

В сезоне 2023/2024 Савио провёл 27 матчей, в которых забил семь голов и отдал семь голевых передач на партнёров.