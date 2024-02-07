Атакующий полузащитник Джесси Лингард стал игроком «Сеула». Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в среду 31-летний футболист заключил трудовое соглашение с клубом из Южной Кореи. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Лингард наконец трудоустроился – он пребывал в статусе свободного агента с прошлого лета после ухода из «Ноттингем Форест». Теперь англичанин попробует проявить себя на другом континенте – в Азии. При этом ранее Джесси выступал исключительно в родной Англии.

Стоит добавить, что Джесси Лингард известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».