Крайний защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Relevo.

По данным источника, в услугах 22-летнего испанца заинтересованы «Бавария», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Сообщается, что у бывшего клуба Гутьерреса — «Реала» есть опция выкупа игрока за восемь миллионов евро. Отмечается, что 50 процентов прав на Гутьерреса до сих пор принадлежат «сливочным».

В текущем сезоне Гутьеррес принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал пять голевых передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 20 миллионов евро.