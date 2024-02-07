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Пять европейских грандов следят за игроком «Жироны» слухи

07 Февраля 2024 • 15:19 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
10.02 20:30

Крайний защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Relevo.

По данным источника, в услугах 22-летнего испанца заинтересованы «Бавария», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Сообщается, что у бывшего клуба Гутьерреса — «Реала» есть опция выкупа игрока за восемь миллионов евро. Отмечается, что 50 процентов прав на Гутьерреса до сих пор принадлежат «сливочным».

В текущем сезоне Гутьеррес принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал пять голевых передач.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

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