​Тони наверняка перейдёт в топ-клуб летом – тренер «Брентфорда»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк считает, что нападающий Айвен Тони наверняка покинет клуб в летнее трансферное окно.

«Тони, скорее всего, будет продан летом. Продавать лучшего игрока можно задорого, хотя я знаю, что у него останется год по контракту с нами. Но мы знаем, чего он стоит. Я не думаю, что в мире сейчас много нападающих, которые играют лучше. Мне, как тренеру, хотелось бы оставить Тони в команде, но было бы здорово увидеть его в топ-клубе», - сказал Франк изданию Tipsbladet.

Напомним, что в середине января Айвен Тони вернулся в футбол после отбытия восьмимесячной дисквалификации за ставки.