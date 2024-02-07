Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тони наверняка перейдёт в топ-клуб летом – тренер «Брентфорда»

07 Февраля 2024 • 14:50 Комментировать

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк считает, что нападающий Айвен Тони наверняка покинет клуб в летнее трансферное окно.

«Тони, скорее всего, будет продан летом. Продавать лучшего игрока можно задорого, хотя я знаю, что у него останется год по контракту с нами. Но мы знаем, чего он стоит. Я не думаю, что в мире сейчас много нападающих, которые играют лучше. Мне, как тренеру, хотелось бы оставить Тони в команде, но было бы здорово увидеть его в топ-клубе», - сказал Франк изданию Tipsbladet.

Напомним, что в середине января Айвен Тони вернулся в футбол после отбытия восьмимесячной дисквалификации за ставки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд Томас Франк айвен тони трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Он намного сильнее»: Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ ​Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в домашнем матче с «Монреалем» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Февраля
14:52 · Англия. Премьер-лига
Жена Силвы извинилась перед Почеттино
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Тони наверняка перейдёт в топ-клуб летом – тренер «Брентфорда»
14:47 · Англия. Премьер-лига
Бербатов: «Почеттино будет уволен, если «Челси» не выиграет следующий матч»
14:33 · Англия. Премьер-лига
​Холанн решил, где будет играть
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить Руни
13:45 · Англия. Премьер-лига
Ван Перси высказался о «Манчестер Юнайтед»
13:12 · Англия. Премьер-лига
Олдридж выбрал между «Арсеналом» и «Ливерпулем» главного конкурента «Манчестер Сити» 1
13:06 · Англия. Премьер-лига
У тен Хага теперь будет меньше влияния на трансферы в «Манчестер Юнайтед»
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» заплатит за нападающего почти 20 миллионов евро
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» или «Ливерпуль»: Лерой Сане сделал выбор
12:29 · Англия. Премьер-лига
Эриксен не покинет «Манчестер Юнайтед»
12:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не будет значительно увеличивать зарплату Бруну Фернандешу
12:02 · Англия. Премьер-лига
Дрогба ответил, нужно ли «Челси» оставлять Почеттино
11:54 · Англия. Премьер-лига
Дрогба: «Про нынешних игроков «Челси» будут говорить: «Вау, это лучший состав в истории клуба»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Артета доволен выступлениями Жоржиньо, но «Арсенал» пока не решил будущее игрока
Все новости
Рекомендуем