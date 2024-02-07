​Холанн решил, где будет играть

В последнее время в прессе появлялись слухи о том, что Эрлинг Холанн ближайшим летом может перебраться в «Реал». Впрочем, у 23-летнего норвежца нет планов по смену клубной прописки – он продолжит играть за «Манчестер Сити». Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider.

В сезоне 2023/2024 Эрлинг Холанн поучаствовал в 23 матчах «Манчестер Сити». В них нападающий записал на свой счёт 19 голов и пять результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Горожане» на два очка отстают от «Ливерпуля», проведя на матч меньше.