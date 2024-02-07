«Манчестер Юнайтед» может купить Руни

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой полузащитника датского «Копенгагена» Руни Бардагжи. По информации от Sun Sport, манкунианцы могут попробовать купить 18-летнего шведа ближайшим летом.

Отметим, что Руни в нынешнем сезоне уже встречался с «Манчестер Юнайтед» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Полузащитник отметился голом в ворота манкунианцев и помог «Копенгагену» выбить англичан из Лиги чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что Руни интересен лондонскому «Челси», туринскому «Ювентусу» и каталонской «Барселоне». В нынешнем сезоне Бардагжи забил 7 голов в чемпионате Дании.