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«Манчестер Юнайтед» может купить Руни

07 Февраля 2024 • 13:49 Комментировать
Лутон Таун
...
Шеффилд Юнайтед
10.02 18:00

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой полузащитника датского «Копенгагена» Руни Бардагжи. По информации от Sun Sport, манкунианцы могут попробовать купить 18-летнего шведа ближайшим летом.

Отметим, что Руни в нынешнем сезоне уже встречался с «Манчестер Юнайтед» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Полузащитник отметился голом в ворота манкунианцев и помог «Копенгагену» выбить англичан из Лиги чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что Руни интересен лондонскому «Челси», туринскому «Ювентусу» и каталонской «Барселоне». В нынешнем сезоне Бардагжи забил 7 голов в чемпионате Дании.

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Копенгаген Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024 Руни Бардагжи ещё теги

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Источник: Тен Хаг проводит последние месяцы в «Манчестер Юнайтед»
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