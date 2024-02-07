Ван Перси высказался о «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси вспомнил о своих выступлениях за манкунианский гранд.

«Я доволен тем, как сложилась моя карьера. Вместе с «Юнайтед» я стал чемпионом АПЛ. За эту команду забил много голов, работал под руководством величайшего тренера. У меня были невероятные одноклубники. Болельщики неистово поддерживали нас. Это был идеальный опыт для меня», - передает слова ван Перси Daily Mirror.

Напомним, что нидерландский бомбардир защищал цвета «красных дьяволов» с 2012 по 2015 год. Вместе с командой ван Перси стал чемпионом Англии и обладателем суперкубка.