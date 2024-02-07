Олдридж выбрал между «Арсеналом» и «Ливерпулем» главного конкурента «Манчестер Сити»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джон Олдридж поделился мнением о чемпионской гонке в Английской премьер-лиге.

«Ливерпуль» проиграл «Арсеналу», это фиаско может дорого стоить команде Клоппа в борьбе за титул. В «Манчестер Сити» наверняка обрадовались такому результату. Но мерсисайдцы по-прежнему рядом и должны ждать осечки «горожан». У них больше нет права на ошибку. Если кто-то и сможет обогнать «Сити», то это «Ливерпуль», а не «Арсенал», - передает слова эксперта Liverpool Echo.

По итогам 23 туров «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на два балла, однако у «горожан» есть игра в запасе.