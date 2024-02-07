«Брайтон» заплатит за нападающего почти 20 миллионов евро

«Брайтон» усилит атакующую линию команды, об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Новичком английского клуба станет нападающий датского «Нордшелланна» Ибрагим Осман.

Стороны провели переговоры и достигли договоренности по трансферу. За переход игрока руководство «Брайтона» заплатит 19,5 миллиона евро. Сделка будет официально оформлена летом.

После 23 туров Английской премьер-лиги «чайки» набрали 35 баллов. Подопечные Роберто де Дзерби располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице. Ближайший матч «Брайтон» сыграет на выезде против лондонского «Тоттенхэма».