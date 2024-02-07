«Барселона» или «Ливерпуль»: Лерой Сане сделал выбор

Атакующий полузащитник «Баварии» Лерой Сане рассматривает вариант смены клубной прописки в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

Как информирует источник, немецкий вингер не горит желанием переходить в каталонскую «Барселону», которая проявляет к нему интерес. Лерой хочет стать частью более стабильного проекта. Сане привлекает возможность трудоустройства в «Ливерпуле».

Немец имеет опыт выступлений на Туманном Альбионе. Он поиграл за «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Бундеслиги Сане провел 20 матчей. В активе вингера восемь забитых мячей и 11 результативных передач.