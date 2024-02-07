Артета доволен выступлениями Жоржиньо, но «Арсенал» пока не решил будущее игрока

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета доволен выступлениями полузащитника Жоржиньо в нынешнем сезоне. Тем не менее, как сообщает журналист Фабрицио Романо, «канониры» пока не определились, стоит ли продлевать истекающий контракт итальянского хавбека.

Источник напоминает, что в контракте Жоржиньо есть опция автоматического продления на один сезон, но «Арсенал» до сих её пор не активировал.

Жоржиньо ранее выступал в Английской премьер-лиге в составе другого лондонского клуба – «Челси», с которым в 2021 году завоевал Лигу чемпионов. В «Арсенал» 32-летний полузащитник перебрался в январе 2023 года за 11 миллионов евро.