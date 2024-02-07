«ПСЖ» хочет купить нападающего «Манчестер Юнайтед» в летнее окно

Нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд по-прежнему находится в сфере интересов «ПСЖ». Об этом сообщается на страницах Sporx.

По сведениям источника, руководство французского гранда не отказалось от трансфера британца и планирует предпринять еще одну попытку летом. 26-летний форвард связан с «красными дьяволами» контрактом до лета 2028 года, его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Маркус провел 22 встречи. Нападающий записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.