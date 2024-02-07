Почеттино высказался о работе в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о работе в столичном клубе.

«Это тяжелая работа. Это сложная работа здесь, в «Челси». Но в то же время это захватывающий проект. Понимая, что это сложно, но когда мы находимся в такой сложной ситуации, мы можем учиться. Это хорошая возможность попробовать что-то новое», - приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

После 23 туров столичный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, уступая еврокубковой зоне 13 баллов.

Сегодня, 7 февраля, «синие» проведут ответный матч 1/16 финала Кубка Англии против «Астон Виллы».