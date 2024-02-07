«Ливерпуль» нашёл нового игрока в Серии А

Фланговый защитник «Лечче» Патрик Доргу находится в трансферном шорт-листе двух именитых европейских клубов. Как сообщает Todofichajes, заполучить 19-летнего латераля в свои ряды хотят мадридский «Атлетико» и «Ливерпуль».

Доргу выступает за итальянский клуб с лета 2023 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2026/2027. Трансферная стоимость защитника оценивается в семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник сыграл 19 поединков за «Лечче». Доргу забил один гол и сделал четыре результативные передачи.