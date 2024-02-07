Каталонская «Барселона» хочет подписать полноценное соглашение с защитником Жоау Канселу, об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети.

По данным источника, португалец хочет продолжать выступать за «сине-гранатовых».

Напомним, что 29-летний футболист принадлежит «Манчестер Сити». Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Канселу принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.