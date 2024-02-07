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«Барселона» хочет подписать Канселу на постоянной основе слухи

07 Февраля 2024 • 11:27 Комментировать

Каталонская «Барселона» хочет подписать полноценное соглашение с защитником Жоау Канселу, об этом сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети.

По данным источника, португалец хочет продолжать выступать за «сине-гранатовых».

Напомним, что 29-летний футболист принадлежит «Манчестер Сити». Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро. 

В текущем сезоне Канселу принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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