Савиньо изначально хотел перейти в «Барселону», но сейчас игрок близок к топ-клубу АПЛ

Полузащитник «Жироны» Савиньо изначально хотел перебраться в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Хоакима Пьеры, «сине-гранатовые» также были заинтересованы в трансфере, но не смогли дать 19-летнему бразильцу никаких гарантий из-за проблем с финансами.

В то же время «Манчестер Сити» быстро воспользовался ситуацией и ускорил соглашение по трансферу. Ожидается, что Савиньо начнёт следующий сезон именно в составе «горожан» под руководством Хосепа Гвардиолы. «Барселона» уже окончательно выбыла из гонки.

Бразилец в этом розыгрыше чемпионата Испании записал на свой актив 5 голов и 7 результативных передач.