Мбаппе выдвинул ультиматум новому клубу

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдвинул свои финансовые требования. Он готов вести переговоры с потенциальным работодателем, если его условия будут выполнены.

По сообщениям журналистов El Larguero, 25-летний нападающий хочет иметь оклад в размере 50 миллионов евро в год. Кроме того, Мбаппе желает получить подписной бонус, который составит 120 миллионов. Пока Килиан не договорился ни с одним клубом по этим условиям.

Главным претендентом на француза считается мадридский «Реал». Также в его услугах заинтересован «Ливерпуль».

Контракт нападающего с «ПСЖ» истекает летом. Его трансферный ценник – 180 миллионов евро.

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