Фердинанд сравнил Майну с экс-звездой «Реала» и «Милана»

Легенда национальной сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре хавбека «красных дьяволов» Кобби Майну.

«Майну напоминает мне Кларенса Зеедорфа. Это сравнение исходит из моего видения футбола. Я не говорю, что Кобби так же крут или собирается стать вторым Зеедорфом. Но я вижу сходство между ними», - передает слова эксперта Centre Devils.

Майну сыграл в нынешнем сезоне 14 матчей за «красных дьяволов». Полузащитник отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Трудовое соглашение игрока с манкунианцами истекает летом 2027 года.