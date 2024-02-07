Пети: «Почеттино работает так, как будто готов к уходу»

Экс-футболист сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал наставника «Челси» Маурисио Почеттино после очередной неудачи. В недавнем матче АПЛ «синие» потерпели поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 2:4.

«Меня очень огорчила игра «Челси». В команде полнейший бардак, нет никакой организации в игровом плане. В прошедшем матче не было ни командного духа, ни взаимодействия между игроками. Мне жаль болельщиков команды. Почеттино уже работает так, как будто готов к уходу», - приводит слова Эммануэля Metro.

По итогам 23 туров чемпионата Англии «Челси» с 31 очком занимает 11-е место в турнирной таблице.