Экс-игрок «Арсенала» Пети назвал тренера, который спасёт «Челси»

Экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети отреагировал на слухи о возможном возвращении португальского тренера Жозе Моуринью в «Челси».

«Это может быть интересно. Сообщают, что Жозе хочет взять ассистентом Джона Терри. Этот дуэт придал бы команде характера и индивидуальности. Сейчас команда выглядит как сломанный механизм. Моуринью способен все исправить», - передает слова француза Metro.

В настоящий момент пост главного тренера «пенсионеров» занимает аргентинский специалист Маурисио Почеттино. После 23 туров команда занимает лишь 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.