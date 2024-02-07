Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал футболиста, который в будущем может заменить лидера команды Кевина де Брёйне.

«В нынешнем сезоне Фил Фоден оказывает огромное влияние на результат команды. Он забивает и раздает передачи. Этот игрок очень важен для нас. В будущем Фил заменит Кевина де Брёйне или Бернарду Силву. Каждый сезон он набирает опыт, которым будет делиться с партнерами», - передает слова испанского специалиста пресс-служба «горожан».

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Фоден провел 22 встречи, отметившись восемью голами и семью ассистами.

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