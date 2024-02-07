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Почеттино: «Не я финишировал с «Челси» на 12-м месте, сейчас это другой проект»

07 Февраля 2024 • 02:10 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
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Через 19 ч. 45 мин.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино призывает не вспоминать прошлый сезон.

«Синие» заняли 12-е место в предыдущем розыгрыше Премьер-лиги, успев по ходу кампании сменить трёх тренеров. Перед началом нового сезона команду возглавил Почеттино, и сейчас лондонцы располагаются на 11-й строчке в чемпионате.

«Не я финишировал на 12-м месте в прошлом сезоне. Да, это было с «Челси», но сейчас у нас совсем другой состав, много изменений. Вы можете приводить эти сравнения, если хотите нам навредить, но, как мне кажется, это неуместно.

Не думаю, что стало лучше или хуже, если проанализировать ситуацию. Трудно сравнивать, поскольку сейчас у нас абсолютно другой проект», – цитирует PA Sport Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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