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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Барселоне» приняли решение по Кубарси, на которого претендуют клубы АПЛ

07 Февраля 2024 • 00:52 Комментировать
Барселона
...
Гранада
11.02 23:00

«Барселона» намерена удержать в своих рядах центрального защитника Пау Кубарси.

Юный футболист, недавно отметивший 17-летие, дебютировал за «сине-гранатовых» в январе в кубковом матче против «Унионистас», а тремя днями позднее сыграл и в Ла Лиге против «Бетиса». Представители Английской премьер-лиги проявляют серьёзный интерес к восходящей звезде, однако в «Барселоне» абсолютно спокойны относительно будущего центрбека, докладывает Sport. Руководство каталонского гранда планирует в скором времени предложить игроку новый долгосрочный контракт.

Действующее соглашение Пау Кубарси рассчитано до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пау Кубарси

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