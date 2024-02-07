Директор «Вест Хэма» – о подписании Филлипса: «Мы искали лидера»

Технический директор «Вест Хэма» Тим Штайдтен высказался о недавнем подписании полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса.

«Молотобойцы» арендовали 28-летнего англичанина у «горожан» до конца текущего сезона. Сделка была закрыта в конце января.

«Мы искали игрока, который также способен быть лидером. Мы давно знаем Кэлвина. Переговоры прошли очень хорошо. Я верю, что у него всё получится», – заявил в интервью Sky Штайдтен.

Кэлвин Филлипс успел провести за «Вест Хэм» два матча. Ряды «Манчестер Сити» хавбек пополнил летом 2022 года, перебравшись из «Лидса» за 49 млн евро. Контракт игрока с действующими чемпионами Англии рассчитан до 2028 года.