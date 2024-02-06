​В Англии сравнили Почеттино и Поттера в «Челси»

На выходных «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 2:4, в результате чего давление на рулевого лондонской команды Маурисио Почеттино усилилось. Под руководством аргентинца «пенсионеры» провели уже 31 матч. Ровно столько игр у руля команды провёл Грэм Поттер, которого уволили весной. Журналисты Sky Sports воспользовались ситуацией и сравнили показатели Почеттино и Поттера.

Показатели Почеттино: 31 матч, 15 побед (включая одну победу по пенальти), 5 ничьих, 11 поражений, 48.34% побед, 11 текущее место.

Показатели Поттера: 31 матч, 12 побед, 8 ничьих, 11 поражений, 38.7% побед, 11 место.

Как видим, существенного прогресса при Почеттино «Челси» не показал.