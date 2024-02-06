Масалитин назвал команды из Европы, которые впечатляют его в этом сезоне

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин назвал команды, которые произвели на него наибольшее впечатление в этом сезоне в положительном смысле.

«Манчестер Сити» и «Реал» в этом сезоне показывают очень хороший футбол. К ним ещё можно добавить «Ливерпуль». К сожалению, он сейчас не участвует в Лиге чемпионов. Также отлично выступает «Байер», - делится эксперт с Vprognoze.ru.

«Сити» и «Ливерпуль» возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 51 и 49 баллом соответственно, «Реал» сражается в Ла Лиге за чемпионство с «Жироной», а «Байер» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги и на два балла опережает мюнхенскую «Баварию».