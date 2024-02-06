Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Президент «Барселоны» встретится с Клоппом, но шансов почти нет

06 Февраля 2024 • 21:36 Комментировать

«Барселона» работает над поиском нового главного тренера после того, как Хави объявил о намерении уйти из клуба по завершению сезона. Как стало известно изданию AS, в обозримом будущем президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта планирует встретиться с Юргеном Клоппом, который недавно сообщил об уходе «Ливерпуля» после текущего сезона. В то же время окружение немецкого специалиста уже уведомило каталонцев о том, что желание Клоппа взять творческий отпуск на год является твёрдым. Таким образом, у Лапорты почти нет шансов заполучить Клоппа ближайшим летом, чего он так хочет.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Лапорта и Деку имеют разногласия в «Барселоне» - известны подробности

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Жоан Лапорта Юрген Клопп ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе «Ливерпуль» хочет заменить Салаха нападающим «Барселоны» Ромарио: «Только двое за всю историю играли лучше меня» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро ​«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ Хави решил, где хочет работать после «Барселоны»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
«Авангард» забросил 9 шайб в ворота СКА в матче КХЛ Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Февраля
23:07 · Англия. Премьер-лига
​В Англии сравнили Почеттино и Поттера в «Челси»
22:46 · Англия. Премьер-лига
Лено: «Пальинья не забыл о «Баварии»
22:36 · Англия. Премьер-лига
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска слухи
22:24 · Англия. Премьер-лига
Масалитин назвал команды из Европы, которые впечатляют его в этом сезоне
21:36 · Англия. Премьер-лига
​Президент «Барселоны» встретится с Клоппом, но шансов почти нет
21:23 · Англия. Премьер-лига
​Известны трансферные планы «Манчестер Юнайтед»
21:19 · Англия. Премьер-лига
Йорк: «Хёйлунну не у кого учиться в «Манчестер Юнайтед», мне его жаль»
20:33 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд попал в шорт-лист испанского топ-клуба слухи
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Звезда «Челси» решил уходить из клуба
19:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - лидер по очкам во встречах команд «большой шестёрки» АПЛ
19:23 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» почтил память жертв Мюнхенской трагедии – Фергюсон и тен Хаг посетили мероприятие
18:59 · Англия. Премьер-лига
Холанн назвал Джоковича любимым спортсменом
18:50 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетную трансферную цель в оборону
18:47 · Англия. Премьер-лига
Ширер не включил игроков «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» в символическую сборную 23-го тура
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Салаху в Серии А
Все новости
Рекомендуем