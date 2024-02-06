​Президент «Барселоны» встретится с Клоппом, но шансов почти нет

«Барселона» работает над поиском нового главного тренера после того, как Хави объявил о намерении уйти из клуба по завершению сезона. Как стало известно изданию AS, в обозримом будущем президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта планирует встретиться с Юргеном Клоппом, который недавно сообщил об уходе «Ливерпуля» после текущего сезона. В то же время окружение немецкого специалиста уже уведомило каталонцев о том, что желание Клоппа взять творческий отпуск на год является твёрдым. Таким образом, у Лапорты почти нет шансов заполучить Клоппа ближайшим летом, чего он так хочет.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

​Лапорта и Деку имеют разногласия в «Барселоне» - известны подробности