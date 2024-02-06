​Известны трансферные планы «Манчестер Юнайтед»

Зимнее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед» считают позитивным, ведь клуб смог улучшить своё финансовое положение за счёт ухода нескольких игроков. У «красных дьяволов» есть средства на летние сделки, но при этом клуб предпочитает делать ставку на игроков, чьи действующие контракты с их клубами вскоре истекают. Об этом рассказывает ESPN.

По данным источника, на радаре «Манчестер Юнайтед» находятся такие игроки, как Йозуа Киммих («Бавария»), Джонатан Дэвид («Лилль») и Кефрен Тюрам («Ницца»). Их трудовые соглашения рассчитаны до середины 2025 года, то есть ближайшим летом игроков можно будет подписать по приемлемой цене.

Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего Киммиха в 75 миллионов евро, 24-летнего Дэвида – в 50 миллионов евро, а 22-летнего Тюрама в 40 миллионов евро.