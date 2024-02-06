Форвард «Хетафе» Мэйсон Гринвуд угодил в шорт-лист мадридского «Атлетико» на летнее трансферное окно, таким инсайдом делится The Telegraph.

Напомним, в этом сезоне Гринвуд – игрок Ла Лиги. Он в рамках аренды из «Манчестер Юнайтед» защищает цвета «Хетафе», который базируется в пригороде испанской столицы.

В этом сезоне Гринвуду, который до перехода в «Хетафе» не играл полтора года из-за скандала с обвинением в изнасиловании, удалось отличиться уже семью голами в 22 официальных матчах за «Хетафе». Ещё четыре раза 22-летний игрок атаки отличался голевыми передачами.

Срок аренды Гринвуда в «Хетафе» подойдёт к концу по завершении сезона.