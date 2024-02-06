​Звезда «Челси» решил уходить из клуба

«Челси» уже второй сезон имеет статус середняка Премьер-лиги, что, конечно, не может устраивать игроков команды, особенно топовых. Как сообщает журналист Football Transfers Жак Тальбот, из «Челси» решил уходить полузащитник Энцо Фернандес. По данным источника, агенты 23-летнего аргентинца уже начали работать над потенциальным трансфером. Поскольку контракт Фернандеса рассчитан до 2031 года, перед представителями звёздного игрока стоит сложнейшая задача.

Энцо Фернандес признавался лучшим молодым игроком на чемпионате мира – 2022. В начале 2023 года аргентинец перебрался из «Бенфики» в «Челси». Лондонский клуб заплатил за хавбека 121 миллион евро.