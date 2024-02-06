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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» - лидер по очкам во встречах команд «большой шестёрки» АПЛ

06 Февраля 2024 • 19:40 Комментировать

Лондонский «Арсенал» в рамках текущего сезона Английской премьер-лиги набрал больше всех очков в очных встречах среди клубов так называемой «большой шестёрки». В неё, напомним, принято включать сам «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси». Правда, не всегда турнирная таблица соответствует участникам большой шестёрки, особенно речь про её вершину.

Так, в шести матчах против клубов топ-6 «канониры» набрали 12 очков. Это на три больше, чем у второго клуба рейтинга, «Тоттенхэма» с девятью баллами. На третьем месте «Ливепруль» - семь игр и семь очков. На четвёртом «Манчестер Сити» пять игр и шесть очков. На пятом – «Челси», шесть игр и шесть баллов. Замыкает мини-таблицу «МЮ», шесть игр и пять взятых очков. Таблицей делится Transfermarkt.

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Тоттенхэм Челси Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон ещё теги
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