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​«Манчестер Юнайтед» почтил память жертв Мюнхенской трагедии – Фергюсон и тен Хаг посетили мероприятие

06 Февраля 2024 • 19:23 Комментировать

Ровно 66 лет назад самолёт с футболистами «Манчестер Юнайтед» потерпел крушение при попытке осуществить взлёт в Мюнхене. Во вторник на «Олд Траффорд» проходило траурное мероприятие, на котором клуб почтил память жертв той трагедии. Как сообщает журналист The Athletic Лори Уитуэлл, на мероприятии присутствовали владелец клуба Джим Рэтклифф, бывший тренер Алекс Фергюсон, нынешний рулевой команды Эрик тен Хаг и действующий капитан Бруну Фернандеш.

Напомним, что жертвами Мюнхенской трагедии стали 23 человека, в том числе восемь футболистов.  

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ровно 66 лет назад самолёт с игроками «Манчестер Юнайтед» попал в авиакатастрофу

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф ещё теги
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