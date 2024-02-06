Холанн назвал Джоковича любимым спортсменом

Звезда атаки «Манчестер Сити» и один из лучших форвардов мира Эрлинг Холанн назвал теннисиста Новака Джоковича своим любимым спортсменом.

Холанн пояснил, что серб пришёл из ниоткуда и добился всего, что имеет только собственными усилиями.

«Поэтому если надо выбирать лучшего спортсмена вне футбола, я назову Джоковича. Он хорош, он всегда остаётся самим собой», - говорит Эрлинг в интервью на официальном Youtube-канале «горожан».

Джокович – рекордсмен по числу завоёванных титулов на турнирах Большого шлема, их у Новака – 24.

Ранее Холанн порассуждал на тему кулинарии и назвал своё самое любимое блюдо.