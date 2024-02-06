​«Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетную трансферную цель в оборону

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить оборонительную линию команды. Как сообщает Calciomercato, гранд Премьер-лиги в качестве приоритетной цели определил Глейсона Бремера из «Ювентуса».

В то же время отмечается, что сделка будет дорогостоящей – «Ювентус» потребует за Бремера около 70 миллионов евро.

За «Ювентус» Бремер выступает с лета 2022 года. Если брать текущий сезон, то бразилец провёл 24 официальных матча, в которых записал на свой счёт два гола.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.