Ширер не включил игроков «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» в символическую сборную 23-го тура

Легендарный английский футболист, а ныне эксперт на телевидении Алан Ширер составил символическую сборную 23-го тура Английской премьер-лиги.

Вратарь: Марк Флеккен (Брентфорд)

Защитники: Кьедозие Огбене (Лутон), Льюис Данк (Брайтон), Алекс Морено (Астон Вилла)

Полузащитники: Росс Баркли (Лутон Таун), Жоржиньо (Арсенал), Фил Фоден (Манчестер Сити), Олли Уоткинс (Астон Вилла), Матеус Кунья (Вулверхэмптон)

Нападающие: Ришарлисон (Тоттенхэм), Дэвид Датро Фофана (Бёрнли)

Тренер: Микель Артета.

Эксперт не включил ни одного игрока «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» в список. «Красные» в 23-м туре уступили «Арсеналу» (1:3), но остались на первой строчке в турнирной таблице АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Вест Хэм» (3:0), а нападающий Алехандро Гарначо оформил дубль.