«Ливерпуль» нашёл замену Салаху в Серии А

Нападающий Мохамед Салах может уйти из «Ливерпуля» ближайшим летом. Слухи активно связывают египтянина с переездом в Саудовскую Аравию. Учитывая ситуацию, «Ливерпуль» подумывает о том, кем заменить Салаха на позиции вингера.

Как сообщает HITC, в качестве долгосрочной замены Салаху «Ливерпуль» рассматривает Федерико Кьезу из «Ювентуса». Гранд Премьер-лиги может направить предложение по трансферу 26-летнего итальянца в летнее трансферное окно.

Федерико Кьеза оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провёл 19 матчей, в которых забил шесть голов и отдал два результативных паса на партнёров.

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