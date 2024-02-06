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​Почеттино рассказал о реакции владельца «Челси» на последний провал

06 Февраля 2024 • 18:26 Комментировать
Челси
2:4
Вулверхэмптон

На выходных «Челси» провёл очередной провальный матч – команда проиграла «Вулверхэмптону» на своём поле со счётом 2:4. Несмотря на результат, владелец лондонского клуба Тодд Бёли поддержал главного тренера Маурисио Почеттино.

На вторничной пресс-конференции Почеттино сказал, что после игры с «волками» он получил от Бёли «очень хорошее сообщение». Владелец «Челси» в сообщении подчеркнул, что в клубе все сохраняют единство в сложившейся ситуации.

На текущий момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 7 февраля – против «Астон Виллы» в национальном кубке.

«Челси» может не уволить Почеттино по необычной причине

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Тодд Бёли ещё теги

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