​Почеттино рассказал о реакции владельца «Челси» на последний провал

На выходных «Челси» провёл очередной провальный матч – команда проиграла «Вулверхэмптону» на своём поле со счётом 2:4. Несмотря на результат, владелец лондонского клуба Тодд Бёли поддержал главного тренера Маурисио Почеттино.

На вторничной пресс-конференции Почеттино сказал, что после игры с «волками» он получил от Бёли «очень хорошее сообщение». Владелец «Челси» в сообщении подчеркнул, что в клубе все сохраняют единство в сложившейся ситуации.

На текущий момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 7 февраля – против «Астон Виллы» в национальном кубке.

«Челси» может не уволить Почеттино по необычной причине