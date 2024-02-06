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​Роналду отреагировал на поздравление «Манчестер Юнайтед»

06 Февраля 2024 • 18:09 Комментировать

В понедельник Криштиану Роналду отмечал свой 39-й день рождения. Своего бывшего форварда поздравил «Манчестер Юнайтед». И это несмотря на то, что расставание Роналду с клубом в конце 2022 года получилось не самым красивым. Контракт был расторгнут вскоре после громкого интервью, в котором Криштиану обрушился с критикой на клуб.

Стоит сказать, что Криштиану Роналду отреагировал на поздравление «Манчестер Юнайтед» - звёздный футболист поставил публикации «лайк» в одной из социальных сетей.

Добавим, что с начала прошлого года Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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