В понедельник Криштиану Роналду отмечал свой 39-й день рождения. Своего бывшего форварда поздравил «Манчестер Юнайтед». И это несмотря на то, что расставание Роналду с клубом в конце 2022 года получилось не самым красивым. Контракт был расторгнут вскоре после громкого интервью, в котором Криштиану обрушился с критикой на клуб.

Стоит сказать, что Криштиану Роналду отреагировал на поздравление «Манчестер Юнайтед» - звёздный футболист поставил публикации «лайк» в одной из социальных сетей.

Добавим, что с начала прошлого года Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения