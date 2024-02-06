​Экс-директор «Манчестер Юнайтед» не включил Роналду в список лучших трансферов своего времени

Бывший директор «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гилл высказался о лучших трансферах, которые состоялись при его работе в клубе. Функционер, трудившийся в стане «красных дьяволов» в 1997-2013 годах, не включил в этот список Криштиану Роналду. «МЮ» покупал португальца у «Спортинга» в 2003 году.

«Я бы сказал, что в тройку лучших трансферов входит Руни с точки зрения того, что он сделал для клуба. Также я бы назвал Майкла Каррика за то, что он привнёс. А на третье место я бы поставил многих, но выделяю двоих – Видича и Эвра.

Но я думаю, что с точки зрения важности для клуба одним из лучших был трансфер ван дер Сара. Мы изо всех пытались заменить Шмейхеля и взяли Эдвина. Он нам очень помог», - сказал Гилл в подкасте Рио Фердинанда.

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