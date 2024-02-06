Экс-канонир Глеб назвал современных тренеров, которые его восхищают

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб назвал футбольных тренеров, которые в современном мире его восхищают. В список Глеба вошли несколько известных имён.

«Мне нравятся Артета, Клопп, Анчелотти и Гвардиола. Сейчас много хороших специалистов. Меня привлекает атакующий, быстрый и комбинационный футбол, потому что за этим приятно наблюдать», - делится для «Чемпионата» Глеб.

Напомним, что три игрока из этого списка тренируют клубы АПЛ – «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» соответственно. Все они сражаются за чемпионство в текущем сезоне лиги.

Ранее Глеб заявил, что «Барселону», его бывший клуб, больше нельзя отнести к лучшим клубам мира.