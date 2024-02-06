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Уокер угрожал «нокаутировать» соперника на поле – конфликт расшифровали по губам

06 Февраля 2024 • 17:41 Комментировать
Брентфорд
1:3
Манчестер Сити

В понедельник «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Брентфорд» со счётом 3:1 благодаря хет-трику Фила Фодена. Ближе к завершению встречи на поле имел место быть конфликт между Кайлом Уокером и Нилом Мопе. Как сообщает Daily Mail, специалист по чтению по губам расшифровал диалог. Оказалось, что Уокер угрожал «нокаутировать» Мопе.

Судья успокаивал защитника «горожан», но тот объяснял, что Мопе несколько раз оскорбительно высказался о его детях. При этом футболист «Брентфорда» обвинения со стороны Уокера отвергал, называя их ложью.

Стоит сказать, что Кайл Уокер и его супруга с недавних пор живут отдельно из-за измен спортсмена.

Уокер признался в измене жене

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Манчестер Сити Кайл Уокер Брентфорд Нил Мопе ещё теги

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