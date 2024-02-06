​«Реал» и «ПСЖ» сразятся за игрока сборной Бразилии с ценником выше 100 млн евро

Полузащитник Бруно Гимараэс может уйти из «Ньюкасла» в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, интерес к футболисту сборной Бразилии проявляют два суперклуба – «Реал» и «ПСЖ». Мадридцы и парижане наверняка предпримут попытки заполучить Гимараэса ближайшим летом.

Отмечается, что «Ньюкасл» ждёт предложения по Гимараэсу, превышающего 100 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Бруно Гимараэс поучаствовал в 33 официальных матчах «Ньюкасла» в различных соревнованиях. В них бразилец записал на свой счёт один гол и шесть результативных передач на партнёров.

Игрок «Ньюкасла» удовлетворил желание фанатки за шоколадку