​«Челси» определил трёх кандидатов на случай увольнения Почеттино

«Челси» показывает слабые результаты, и в лондонском клубе уже начинают изучать возможность смены главного тренера. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, при расставании с Маурисио Почеттино «пенсионеры» переговорят с тремя кандидатами. В этом шорт-листе находятся Хаби Алонсо («Байер»), Мичел («Жирона) и Роберто де Дзерби («Брайтон»).

Алонсо, Мичел и де Дзерби сейчас хорошо показывают себя в своих клубах, поэтому убедить их принять проблемный «Челси» наверняка будет непросто. Ранее сообщалось, что Алонсо не планирует уходить из «Байера» ближайшим летом, хотя слухи уже связывают его с рядом статусных клубов.

«Челси» может не уволить Почеттино по необычной причине