​Звёздный Леау интересен трём суперклубам

Нападающий Рафаэл Леау может покинуть «Милан» в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, интерес к звёздном португальцу проявляют три суперклуба – «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «ПСЖ».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «ПСЖ» видит в 24-летнем Леау игрока, который способен заменить Килиана Мбаппе. Последний, как известно, может перебраться в мадридский «Реал».

24-летний Рафаэл Леау оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 90 миллионов евро. В нынешнем сезоне португалец провёл 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.